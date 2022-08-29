Вероятность отмены нефтегазовых санкций против Ирана оценили

Политолог Геворгян сочла возможной отмену санкций ООН против Ирана

Есть вероятность, что санкции, введенные Организацией Объединенных Наций (ООН) против Ирана, могут быть сняты. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила политолог-иранист Карине Геворгян.

«Снятие санкций, которые наложила ООН, — это одна история, снятие американских санкций — это другая история. Снятие американских санкций довольно сложно пока обсуждать, насколько я понимаю, по ним ведутся сейчас переговоры», — поделилась Геворгян.

По мнению политолога, частичное снятие Штатами санкций с Ирана важно не столько с точки зрения объемов нефти, которые могут появится на рынке, сколько с точки зрения имиджа стран. «Объемы, которые могут появится на рынке, по-моему, не столь велики. Важнее, что это имиджевое приобретение для Ирана, а, возможно, даже и для США», — рассказала она.

Ранее стало известно, что Иран готов поставить на рынок 93 миллиона баррелей нефти в случае отмены санкций. Такой объем сам по себе может обрушить цены на нефть, поскольку в состоянии компенсировать ее нехватку, а кроме того, возвращение Ирана на мировой рынок сдержит цены в дальнейшем, убеждены аналитики.