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Вероятность отмены нефтегазовых санкций против Ирана оценили

Политолог Геворгян сочла возможной отмену санкций ООН против Ирана

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Есть вероятность, что санкции, введенные Организацией Объединенных Наций (ООН) против Ирана, могут быть сняты. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила политолог-иранист Карине Геворгян.

«Снятие санкций, которые наложила ООН, — это одна история, снятие американских санкций — это другая история. Снятие американских санкций довольно сложно пока обсуждать, насколько я понимаю, по ним ведутся сейчас переговоры», — поделилась Геворгян.

По мнению политолога, частичное снятие Штатами санкций с Ирана важно не столько с точки зрения объемов нефти, которые могут появится на рынке, сколько с точки зрения имиджа стран. «Объемы, которые могут появится на рынке, по-моему, не столь велики. Важнее, что это имиджевое приобретение для Ирана, а, возможно, даже и для США», — рассказала она.

Ранее стало известно, что Иран готов поставить на рынок 93 миллиона баррелей нефти в случае отмены санкций. Такой объем сам по себе может обрушить цены на нефть, поскольку в состоянии компенсировать ее нехватку, а кроме того, возвращение Ирана на мировой рынок сдержит цены в дальнейшем, убеждены аналитики.

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Екатерина Смирная
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