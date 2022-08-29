Названо модное окрашивание для темных волос на осень 2022 года

The Symbol: «шоколадную вишню» назвали модным окрашиванием для темных волос на осень

Редакторы журнала The Symbol назвали модное окрашивание для темных волос на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет об окрашивании «шоколадная вишня», которое подразумевает шоколадный оттенок с легкими красными переливами. По словам экспертов, данный цвет придет на замену черной и холодной каштановой гамме, поскольку смотрится на волосах дороже и эффектнее.

Кроме того, специалисты отметили, окрашивание «шоколадная вишня» за счет красных переливов смягчает черты лица и подходит девушкам с любым типом внешности. Упомянутый цвет, в отличие от других медных оттенков, лучше держится на прядях и медленно из них вымывается.

Ранее в августе редакторы модного портала Who What Wear совместно со звездными парикмахерами перечислили трендовые окрашивания волос на осень. По наблюдениям стилиста Ларри Кинга, клиенты все чаще просят покрасить их волосы в цвета, которые соответствуют времени года. Он считает, что по этой причине в грядущем сезоне будут актуальны розовые, вишневые, пепельные и карамельные оттенки.

