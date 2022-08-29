Минобороны заявило об ударе по пункту воздушного командования ВСУ «Восток»

ВКС России ударили по пункту управления командования «Восток» в районе Днепропетровска

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по пункту управления воздушного командования «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, пункт управления, удар по которому был нанесен высокоточным оружием, находился в районе Днепропетровска. Российские военные также ударили по складу артиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады ВСУ — он находится в районе Нововоронцовки Херсонской области.

В результате ударов, по сообщениям министерства, были ликвидированы до 70 украинских военных и 14 единиц специальной автомобильной техники.

Ранее ведомство доложило, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удар по семи украинским пунктам управления. Атакованные пункты управления располагались в районе Великомихайловки в Днепропетровской области, города Николаева, населенных пунктов Артемовск, Переездное, Каленики и Соледар Донецкой народной республики, а также возле Полтавки в Запорожской области.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 24 августа глава Минобороны Сергей Шойгу объяснил, что замедление темпов спецоперации — сознательное решение, вызванное стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан.