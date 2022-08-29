Стало известно о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Югре

РЕН ТВ: 4 пострадавших при жесткой посадке Ми-8 под Сургутом находятся в тяжелом состоянии

Начало событий в новости В российском регионе совершил экстренную посадку вертолет Ми-8

Четверо пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Югре находятся в тяжелом состоянии. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Судьба пилота пока неизвестна.

О ЧП стало известно ранее 29 августа. Сообщалось, что при экстренной посадке воздушного судна под Сургутом — в 17 километрах от села Угут — пострадали семь человек.

В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что вертолет принадлежал авиакомпании «Горизонт». Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.

В региональном управлении МЧС сообщили, что на место ЧП вылетел другой вертолет Ми-8.