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Стало известно о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Югре

РЕН ТВ: 4 пострадавших при жесткой посадке Ми-8 под Сургутом находятся в тяжелом состоянии
Начало событий в новости В российском регионе совершил экстренную посадку вертолет Ми-8

Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

Четверо пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Югре находятся в тяжелом состоянии. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Судьба пилота пока неизвестна.

О ЧП стало известно ранее 29 августа. Сообщалось, что при экстренной посадке воздушного судна под Сургутом — в 17 километрах от села Угут — пострадали семь человек.

В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что вертолет принадлежал авиакомпании «Горизонт». Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.

В региональном управлении МЧС сообщили, что на место ЧП вылетел другой вертолет Ми-8.

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Евгения Куликова
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