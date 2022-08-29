Живущая в Турции россиянка назвала соотечественникам лучшие турецкие покупки

Блогерша Саша Коновалова посоветовала россиянам покупать в Турции кофе и кожаные вещи

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова, живущая в Турции, перечислила лучшие турецкие товары, которые она всегда привозит на родину. Списком своих покупок она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор блога призналась, что перед отъездом из Турции каждый раз запасается любимыми напитками, не имеющих аналогов в России. Среди них она назвала турецкий кофе Dibek, Мененгич (на основе порошка из плодов фисташек), салеп (напиток на основе корня орхидеи и пряностей) и султан-чай.

«Туристы часто везут из Турции кожаные вещи: качественные и относительно недорогие. Чаще всего это обувь: ботинки, босоножки, сандалии. Обратите внимание!» — посоветовала еще одну покупку путешественница.

Кроме того, Коновалова выделила турецкий одеколон, отметив его обширное применение благодаря составу (80 процентов спирта и приятная парфюмерная отдушка). Также девушка напомнила, что в Турции большой выбор качественной и красивой пляжной одежды и вещей для дома.

Ранее в августе эта же блогерша раскрыла способы получить долгосрочный и красивый загар, которыми пользуются местные жители Турции. В первую очередь девушка порекомендовала делать пилинг в хаммаме в первые дни отпуска.