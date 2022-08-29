Джоан Роулинг отказалась от спецвыпуска о Гарри Поттере по собственному желанию

Джоан Роулинг заявила, что сама отказалась сниматься в спецвыпуске о Гарри Поттере

Британская писательница Джоан Роулинг отказалась от съемок в спецвыпуске о Гарри Поттере по собственному желанию. Об этом она сказала в эфире шоу Virgin Radio UK, ее слова приводит NME.

Автор серии книг о юном волшебнике заявила, что сама приняла такое решение, так как поняла, что не хочет заниматься этим проектом. Она подчеркнула, что все же была приглашена.

«Я думала, что [в спецвыпуске] речь будет идти в большей степени о фильмах, чем о книгах. И это справедливо, ведь у кинофраншизы был юбилей», — сказала писательница.

Роулинг оказалась в центре скандала после многочисленных высказываний о трансгендерах. Писательница в том числе высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина». В результате ее обвинили в трансфобии.

17 ноября 2021 года стало известно, что Роулинг не появится в специальном выпуске, посвященном 20-летию с момента выхода ленты «Гарри Поттер и философский камень». Многие поклонники посчитали, что писательницу не позвали из-за ее высказываний о трансгендерах.