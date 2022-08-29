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Путешествия по стране стали еще доступнее для россиян

Росавиация расширила программу субсидирования региональных полетов на 49 направлений

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Росавиация расширила программу субсидирования региональных полетов еще на 49 направлений, их общее число теперь составляет 448 маршрутов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Федеральное агентство воздушного транспорта объявило о результатах проведения отбора авиаперевозчиков, которые получат субсидии на перелеты в 2022 году. Отмечается, что путешествия по стране станут еще доступнее для россиян — так, согласно заявкам перевозчиков, увеличена частота и количество планируемых к выполнению рейсов. Тем не менее направления новых субсидируемых маршрутов не раскрываются.

По результатам отбора ведомство заключит соглашение о предоставлении субсидий с «Ижавиа», а также расширит субсидирование межрегиональных полетов «Ангары», «Сибири», «Аэрофлота», «АК НордСтар», «Смартавиа», «ИрАэро», «ЯМАЛ», «Ютэйр» и других авиакомпаний.

Ранее в августе российским авиакомпаниям разрешили выполнять «спрямленные» полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства с 30 августа. Прямой маршрут сократит время в пути до Сочи ориентировочно на 30-35 минут.

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Дарья Рыбак
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