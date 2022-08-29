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В России начало высыхать популярное озеро

Кипарисовое озеро под Анапой начало высыхать

Фото: Shutterstock

В России начало высыхать популярное среди туристов кипарисовое озеро в поселке Сукко под Анапой. Фотограф Юрий Озаровский поделился кадрами обмелевшего водоема, сообщает «Комсомольская правда».

На фото видно, что уровень воды заметно упал. Автор снимков отметил, что в происходящем виновата аномальная жара. «Люди начали пользоваться этим, идут к кипарисам. Прошу не наступать на корни, это их дыхательная система, не повреждайте, пожалуйста», — добавил Озаровский.

О необходимости беречь деревья также сообщается в громкоговорители с берега. Нарушители рискуют получить штраф. Примечательно, что обмеление — норма для кипарисового озера. Оно ежегодно пересыхает, а затем восстанавливается в сезон дождей.

Ранее в августе Гидрометцентр России сообщил, что уровень воды в нескольких реках России понизился до опасных значений. Такие водоемы нашли в Нижегородской, Кировской, Ленинградской областях, Коми, Хакасии, Дагестане и Красноярском крае. По словам экспертов, обмеление усложнит судоходство в ближайшие дни.

Александра Качан
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