Татуировщики раскрыли ненавистные для мастеров заказы клиентов

Татуировщик Бульман: ни один мастер не согласится наносить на кожу клиента свастику

Профессиональные татуировщики раскрыли ненавистные для любого мастера заказы клиентов. Их высказывания публикует издание The Sun.

Основатель тату-студии Том Бульман заявил журналистам, что ни один из его коллег никогда не согласится наносить на кожу любые рисунки с расистской тематикой. «Особенно свастику, которую просят набить достаточно часто», — уточнил мужчина.

Владелец студии из Нью-Йорка Брэдли Силвер, в свою очередь, рассказал, что ответил отказом на просьбу одного из клиентов, который захотел нанести изображение звезды в области ануса. «Я сказал, что сделаю это только за пять тысяч долларов, поэтому мужчина ушел с сеанса», — уточнил он.

В то же время татуировщица Кэт, работающая в Нью-Джерси, старается отговаривать посетителей, желающих расположить на коже имя возлюбленного. «Один раз пара рассталась прямо во время нанесения тату. С тех пор я ненавижу наносить на какую-либо часть тела имена людей», — пояснила в заключение героиня материала.

В июне основатель салона Mommy I’m Sorry Александр Саппер из Штутгарта, Германия, объяснил разрушительное действие солнца на татуировки и рассказал о защите от него с помощью одежды. По словам специалиста, ультрафиолет оказывает на узоры на коже воздействие, подобное лазерному удалению: он разрушает цветовые пигменты, которые затем выводятся через лимфатическую систему организма. В результате изображение на теле тускнеет, а его контуры размываются. Для того чтобы избежать подобного негативного влияния, Саппер призвал прикрывать рисунки одеждой из легких тканей, например, из хлопка и льна.