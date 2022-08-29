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В Финляндии пройдут учения с участием военных Швеции и Великобритании

Учения Vigilant Knife пройдут в Финляндии, в них примут участие Швеция и Великобритания

Фото: Capt. Tobias Cukale / Keystone Press Agency / Global Look Press

Международные учения Vigilant Knife пройдут в Финляндии с 29 августа по 2 сентября. Помимо финских военных, в них примут участие партнеры из Швеции и Великобритании. Об этом сообщают Силы обороны Финляндии, передает РИА Новости.

Всего в маневрах будут участвовать до 200 военнослужащих Финляндии, около 1,3 тысячи призывников и резервистов Сил обороны, а также около 880 человек из Швеции и около 80 человек из Великобритании.

Отмечается, что целью учений является повышение тактической и технической оперативной совместимости, а также улучшение способности принимать силы шведской армии в Северной Финляндии и организовывать поддержку принимающей страны, необходимую для подразделений.

Ранее сообщалось, что в России с 1 по 7 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Восток-2022». На них будет отрабатываться применение войск при обеспечении военной безопасности в восточном регионе.

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Марина Совина
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