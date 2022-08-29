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Путин учредил медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока»

Президент Путин подписал указ об учреждении медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин учредил медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, медаль была учреждена в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы. Этой наградой будут поощряться россияне за заслуги в развитии Сибири и Дальнего востока, в том числе в области госстроительства, экономики, промышленного производства.

Кроме того, Путин учредил медаль в честь пятидесятилетия Байкало-Амурской магистрали.

В августе минувшего года президент России Владимир Путин учредил орден и медаль за работу в области культуры и искусства. Орденом могут быть награждены создатели театральных спектаклей, кино, литературных и музыкальных произведений, концертных и цирковых программ, теле- и радиопередач.

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Сергей Истомин
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