Президент Путин подписал указ об учреждении медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока»

Президент России Владимир Путин учредил медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, медаль была учреждена в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы. Этой наградой будут поощряться россияне за заслуги в развитии Сибири и Дальнего востока, в том числе в области госстроительства, экономики, промышленного производства.

Кроме того, Путин учредил медаль в честь пятидесятилетия Байкало-Амурской магистрали.

В августе минувшего года президент России Владимир Путин учредил орден и медаль за работу в области культуры и искусства. Орденом могут быть награждены создатели театральных спектаклей, кино, литературных и музыкальных произведений, концертных и цирковых программ, теле- и радиопередач.