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Западу предрекли проигрыш в конфликте на Украине

National Interest: у Запада нет шансов выйти победителем из конфликта на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Minisrty of defence of Ukraine / Reuters

Запад обречен на проигрыш в конфликте на Украине, ему не удастся поколебать решимость России. Об этом заявил обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.

По его словам, положение украинских войск становится еще более неутешительным, но западные страны не намерены менять подход на более дипломатичный. «В любом случае, Запад не выигрывает войну. Решительная победа на Украине не стоит ни рисков, ни затрат на ее достижение», — написал автор материала. Мардини сообщил, что при любом варианте урегулирования будет весьма проблематично отвергнуть условия России.

Журналист подчеркнул, что США неминуемо ожидает разочарование. «Ошибочный подход под руководством США неизбежно наткнется на жесткую и неудобную правду: решимость России, скорее всего, прорвет тонкую оболочку единства Запада. Поскольку Европе постоянно приходится принимать на себя удар проводимой Вашингтоном политики, дальнейшая эскалация может ускорить ее отступление в сторону поиска компромисса с Россией», — предрек Мардини. Он отметил, что более активное вмешательство НАТО лишь усугубит ситуацию.

В то же время, двустороннее соглашение между Москвой и Киевом не способно создать прочный мир, утверждает журналист. По его мнению, конфликт не может быть упрощен до территориального спора между соседями, ведь корнем нестабильности остается еще действующее обязательство НАТО включить Украину в свой состав. Все это делает Запад стороной переговоров, которая должна подписать любое долгосрочное урегулирование.

Помимо всего прочего, Соединенным Штатам и Европе необходимо одновременно оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, а также предоставить ему возможность прийти к требующемуся компромиссу, который потребует, в частности, официального отказа Запада от позиции по приему Украины в состав НАТО, заключил обозреватель.

Ранее Мардини выразил мнение, что США утрировала исходящую от России «угрозу» с самого начала украинского конфликта. Как утверждает журналист, на Западе проводится жесткая проукраинская информационная политика.

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Варвара Кузьмина
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