Онколог предупредил о маскирующихся под веснушки опасных болезнях кожи

Онколог Самойленко: меланома во взрослом возрасте может маскироваться под веснушки

Появление веснушек во взрослом возрасте может быть признаком развития опасных патологий кожи, предупредил врач-онколог, кандидат медицинских наук Игорь Самойленко. В беседе с «Аргументами и фактами» он назвал наиболее часто маскирующиеся под них опасные болезни кожи.

Сами по себе веснушки не представляют опасности, рассказал специалист. Они являются всего лишь признаком повышенной чувствительности кожи к воздействию ультрафиолета. Данная особенность эпидермиса обусловлена генетически и проявляется еще в детстве, добавил он.

Однако, если веснушки стали внезапно появляться во взрослом возрасте, нужно провериться у дерматолога или онколога, чтобы убедиться, что это именно они, продолжил Самойленко. По его словам, зачастую под них могут маскироваться такие опасные заболевания, как меланома или злокачественное лентиго.

Специалист призвал регулярно проходить профилактический осмотр у онколога или дерматолога, если веснушки появляются на коже каждое лето, чтобы не пропустить опасные последствия фотоповреждения кожи.

Ранее тату-мастер Дейзи Лавсик набила клиентке веснушки, которые в сети сравнили с обезьяньей оспой. На размещенных в соцсети TikTok кадрах щеки и нос клиентки были покрыты пятнами коричневого цвета, при этом ее лицо приобрело красный оттенок.

