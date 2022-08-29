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Учения российского и китайского флотов пройдут в Японском море

Флоты России и Китая на учениях «Восток-2022» будут действовать в Японском море

Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

Российский и китайский флоты будут действовать в Японском море во время учений «Восток-2022». Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин, его слова приводит РИА Новости.

«Тихоокеанский флот совместно с ВМС Народно-освободительной армии Китая отрабатывает взаимодействие в северной и центральной частях Японского моря в Дальневосточной морской зоне», — сказал представитель Минобороны России.

Он уточнил, что цель этих действий — содействие сухопутным войскам на Приморском направлении, оборона морских коммуникаций, а также районов морской экономической деятельности.

Также, по его словам, розыгрыши практических действий морских сил пройдут в прибрежных зонах Японского и Охотского морей.

Ранее стало известно, что в стратегических учениях «Восток-2022» примут участие более 50 тысяч человек. Также в маневрах будут задействованы более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники.

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября 2022 года на полигонах Восточного военного округа. На них будет отрабатываться применение войск при обеспечении военной безопасности в восточном регионе.

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Никита Абрамов
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