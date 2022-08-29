Молодожены приехали в роскошный спа-отель и пожаловались на «отдых в аду»

Британские молодожены приехали в роскошный спа-отель и увидели следы рвоты на стенах

Путешествие мечты обернулось для молодоженов из Великобритании кошмаром. Об этом сообщает The Mirror.

Эрика и Джеймс Митчелл приехали в роскошный спа-отель «Ривьера» в Уэймуте, графство Дорсет, и увидели, что в гостинице грязные ковры, следы рвоты на стенах, а также мусор повсюду. По словам пары, медовый месяц превратился для них в «отдых в аду».

«Все было настолько отвратительно, повсюду разруха: ковер выглядел так, будто его погрызли мыши, бассейн, который так рекламировали на сайте, был зеленого цвета, столовые приборы и чашки были покрыты грязью и плесенью», — описывали британцы.

Молодожены рассказали, что вначале они собирались ночевать в машине, но потом все же передумали. Однако для того, чтобы чувствовать себя в гостинице в безопасности, Джеймс принес из машины гаечный ключ на случай, если «кто-то попытается их ограбить».

Отмечается, что сотрудники отеля отказались выплачивать туристам компенсацию за испорченный отдых.

Ранее 4 августа стало известно, что медовый месяц других британских молодоженов оказался испорчен по вине сотрудников аэропорта. Они не смогли улететь на четыре недели в Азию, поскольку в аэропорту Вены им устроили длительный досмотр, в результате которого они опоздали на рейс.

