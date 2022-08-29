В Запорожье рассказали об интересах США в работе МАГАТЭ

Глава Запорожской администрации Балицкий заявил о работе МАГАТЭ на ЗАЭС в интересах США

США заинтересованы в работе миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Россия 24».

«Что касается приезда МАГАТЭ, больших результатов мы не ждем. Понимаем, что у американцев сегодня в кармане все европейские структуры, которые в значительной степени работают сугубо в их интересах. Но в любом случае мы обеспечим безопасность», — рассказал глава области.

Кроме того, он также выразил надежду, что визит агентства поспособствует прекращению обстрелов атомной станции со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, Балицкий отметил, что миссия МАГАТЭ не уведомляла запорожскую администрацию о приезде на ЗАЭС.