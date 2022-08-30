Бренд одежды обвинили в пропаганде ожирения из-за полной девушки на фото в сети

Бренд Abercrombie & Fitch раскритиковали в сети за фото полной девушки в коротких шортах

Американский бренд одежды Abercrombie & Fitch разместил в соцсетях фотографию полной девушки и нарвался на критику со стороны покупателей. Соответствующую информацию приводит New York Post.

На указанном снимке героиня позирует в черном топе, частично обнажающем ее живот, и коротких джинсовых шортах. Кадр стал вирусным в Twitter, пользователи которого обвинили марку в пропаганде ожирения.

«Только что появилась новая реклама Abercrombie & Fitch. В этом сезоне у них в тренде диабет и сердечные приступы», «У нее красивое лицо, жаль, что окружающие сказали ей, что она не только здоровая, но также смелая и вдохновляет других», «Демонстрация ожирения как сексуального или привлекательного противоречит заявлениям медиков», «Если это не вредно для здоровья, почему "Макдоналдс", KFC и прочие рестораны не используют в рекламе людей с ожирением?» — писали они.

В свою очередь представители бренда сообщили изданию, что размещенное ими изображение не было рекламным. «Наши клиенты часто отмечают марку Abercrombie на снимках в социальных сетях, и в ответ мы публикуем их фото в наших аккаунтах», — отметили они.

В июле сообщалось, что крупный онлайн-ретейлер Shein раскритиковали за переизбыток ретуши на телах моделей на рекламных фото. Возмущение пользователей сети вызвали снимки манекенщиц, демонстрирующих откровенные бикини с глубокими вырезами на бедрах и тонкими ластовицами. По мнению юзеров, данные фасоны купальников не выполняют свое функциональное назначение и являются опасными для здоровья. Кроме того, их смутила чрезмерно гладкая кожа манекенщиц в интимных зонах.