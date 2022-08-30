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Минск и Москва разработали договор о перевозке ядерных материалов

Минск и Москва завершают работу над договором о перевозке ядерных материалов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Минск и Москва завершают работу над договором о перевозке ядерных материалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова белорусского премьера Романа Головченко.

«Мы завершаем работу над межправительственным соглашением по перевозке ядерных материалов. Оно разрабатывается в рамках дорожной карты по союзной программе в области атомной энергетики. Соглашение находится уже на внутригосударственных процедурах», — заявил Головченко на встрече с делегацией «Росатома» в Минске.

Соглашение позволит установить согласованные сторонами требования для ввоза, перевозки, сопровождения и обеспечения физической защиты тепловыделяющих сборок, облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов и радиоактивных отходов.

Кроме того, в договоре прописаны взаимоотношения сторон в случае ядерного инцидента и аварии. Соглашение будет распространяться только на ядерные материалы, которые образуются в процессе жизненного цикла Белорусской АЭС.

Белорусская АЭС была запущена в ноябре 2020 года. Однако страны Европейского союза (ЕС) не поддержали развитие такого проекта. В частности, власти Литвы и Эстонии неоднократно заявляли о несоответствии станции критериям безопасности и призывали западных лидеров препятствовать запуску АЭС, а Европарламент (ЕП) принял резолюцию с требованием приостановить работу электростанции из соображений безопасности.

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Татьяна Антоненко
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