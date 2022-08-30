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Стали известны соучастники убийства вора в законе Алика Рыжего в Москве

Следователи нашли соучастников убийства вора в законе Алика Рыжего в фитнес-клубе Москвы
Али Гейдаров

Али Гейдаров. Фото: Прайм Крайм

Следователи установили соучастников убийства вора в законе Альберта Рыжего (Али Гейдарова), которого в апреле 2021 года застрелил киллер в фитнес-клубе «Дон-Спорт Алые паруса» на Авиационной улице в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Новыми фигурантами дела, которое было возбуждено по факту убийства по найму, совершенного группой лиц, и незаконного оборота оружия, стали уроженец Грузии Намик Салифов и проживавший в Тамбове Ровшан Аббасов.

После убийства Алика Рыжего был задержан предполагаемый киллер Матлаб Султанов, уроженец Азербайджана. На допросе он заявил, что отомстил авторитету за то, что тот в прошлом оскорбил его мать.

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Любовь Ширижик
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