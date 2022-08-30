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Украинских беженцев разместят на круизном лайнере в Амстердаме

NLTimes: беженцев с Украины разместят на круизном лайнере из-за нехватки мест в Амстердаме

Фото: Sergey Smirnov / Global Look Press

По меньшей мере одну тысячу беженцев с Украины разместят на круизном лайнере из-за нехватки мест для соискателей убежища в Амстердаме, пишет NLTimes.

Как уточнило издание, такое решение принял городской совет. Беженцы с Украины смогут жить на круизном лайнере с 1 октября по меньшей мере шесть месяцев. В дальнейшем число беженцев на судне может увеличиться до 1,5 тысячи человек. Расходы за их проживание возьмет на себя правительство Нидерландов.

До этого украинских беженцев поселили на лайнере в Велзен-Норде. Украинские граждане будут жить на кораблях из-за возникшей в Нидерландах острой нехватки мест для размещения беженцев.

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Марина Совина
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