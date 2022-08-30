Решение создать гарантированный спрос на софт оценили

Эксперт Бобровская назвала риском попытку стимулировать IT-рынок путем выдачи грантов

Поиски нового механизма стимулирования IT-рынка в России — это вынужденное в текущих обстоятельствах решение, считает директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская. Делать это при помощи гарантированного спроса рискованно, считает эксперт. Это может дать положительный эффект только при взвешенном анализе интересов производителей и покупателей, подчеркнула она в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщил, что 24 августа в Минцифры прошло совещание с представителями профильных IT-ассоциаций. Темой собрания стал принцип работы индустриальных центров компетенций (ИЦК), которые объединяют представителей разных отраслей, которым необходимо заместить зарубежный софт, и центров компетенций разработки (ЦКР), куда входят разработчики софта.

По задумке, российские заказчики софта должны проанализировать свои потребности в «выпавшем» программном обеспечении и обратиться к разработчикам, чтобы те разъяснили, какие решения уже есть на рынке, а какие только предстоит воплотить. Если нужного ПО пока нет в России, разработчик сможет обратиться за грантом в Российский фонд развития информационных технологий на его создание. Тем самым будет создан гарантированный спрос на софт.

Здравый смысл и экономическая выгода

«Новый механизм стимулирования IT-рынка в России в виде попытки создать гарантированный спрос на софт — это вынужденное в текущих обстоятельствах решение», — высказалась Бобровская. Оно возникло из желания активно развивать собственный рынок технологий и толкает на поиски различных методов его поддержки.

«Гарантированный спрос — это метод стимулирования сбыта, в котором самое главное — это баланс здравого смысла и экономической выгоды. Неоднозначный метод, который может дать положительный эффект только при очень взвешенном анализе интересов всех сторон — производителей и покупателей», — добавила специалист.

Бобровская отметила, что российский софт, который заменит зарубежные аналоги, будет в нынешних реалиях закрытого рынка автоматически востребованным. Особенно если он будет разработан качественно и будет помогать пользователю в решении его задач, а не создавать сложности из-за разработки на скорую руку.

Предоставление грантов и государственного финансирования должно быть ориентировано в первую очередь на разработку ПО для широкого круга пользователей, считает эксперт. «Что касается разработки ПО под конкретные компании, то не совсем понятно, зачем в данном случае государственная поддержка, если конкретный клиент уже есть. Если только компании-заказчики ПО имеют стратегическую значимость для экономики, то речь может идти о субсидировании. Но приоритет в государственном финансировании должен отдаваться IT-продуктам массового использования, и уже после решения основных насущных задач можно говорить о стимулировании развития этого сегмента рынка за счет государственной поддержки», — высказалась собеседница «Ленты.ру».

Бобровская напомнила, что ИЦК и ЦКР были созданы для регулирования и стимулирования развития российского IT-рынка. «Чтобы эта миссия была реализована, эти площадки должны максимально непредвзято содействовать взаимодействию заказчиков из разных сфер бизнеса и разработчиков ПО. Важно, чтобы отбор заявок разработчиков не был осложнен бюрократическими проволочками, а критерии отбора учитывали все стороны предложений, в том числе инновационность и совместимость в дальнейшем с российскими операционными системами», — подчеркнула эксперт.

Ранее стало известно, что Минцифры России планирует учредить совет, который проведет чистку реестра IT-компаний, аккредитованных для получения налоговых и других льгот, по итогам которой из него будут исключены непрофильные предприятия.