Британии пообещали небывалую инфляцию

Goldman Sachs: инфляция в Британии в 2023 году может превысить 22%

На фоне непрекращающегося энергетического кризиса инфляция в Великобритании может достичь небывалых размеров, пообещали аналитики Goldman Sachs. В 2023 году она может превысить 22 процента, пишет Bloomberg.

Рост цен повлечет за собой спад ВВП Соединенного Королевства на 3,4 процента, если стоимость газа продолжит расти. При этом даже если стоимость энергоносителей снизится, как прогнозируют сырьевые аналитики банка, пиковый уровень инфляции в январе 2023 года составит 14,8 процента, полагают эксперты.

По оценкам Citi, инфляция может вырасти до 18 процентов. Ключевой вопрос сейчас заключается в том, каким образом государственная политика может повлиять как на инфляцию, так и на реальную экономику после вступления в должность в начале сентября нового премьер-министра.

Официальный показатель инфляции в Великобритании по итогам июля побил рекорд прошлого века и составил 10,1 процента в годовом выражении. Специалисты отмечают, что рост цен особенно чувствителен в условиях продолжающегося в стране кризиса стоимости жизни, и ожидают дальнейшее снижение реальных доходов домохозяйств.