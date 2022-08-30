Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Врач раскрыл способы избавиться от вросших волос на ногах

Дерматолог Широликар посоветовал использовать крем с мочевиной от вросших волос на ногах

Фото: Rune Enstad / Unsplash

Консультант-дерматолог из Индии Манаси Широликар раскрыл способы избавиться от вросших волос на ногах. Соотвествующий материал появился на сайте издания Hindustan Times.

По словам Широликар, вросшие волосы появляются из-за скопления на поверхности кожи ее омертвевших клеток, что приводит к закупорке фолликулов. В результате данного процесса волосы начинают расти под кожей и выглядят визуально как черные шишки. «На самом деле они не вызывают проблем как таковых, но если они воспаляются и становятся красными и бугристыми, напоминающими прыщи с пустулами, то могут привести к инфекции», — рассказала врач.

Материалы по теме:
Иностранная косметика уходит из России. Чем мы будем пользоваться и каким российским брендам можно доверять?
Иностранная косметика уходит из России.Чем мы будем пользоваться и каким российским брендам можно доверять?
4 июня 2022
Женщины всего мира завидуют красоте россиянок. На что они готовы пойти, чтобы обрести внешность своей мечты?
Женщины всего мира завидуют красоте россиянок.На что они готовы пойти, чтобы обрести внешность своей мечты?
1 июля 2022

Чтобы предотвратить проблему, необходимо, в первую очередь, включить в уход за кожей пилинг с помощью специальных перчаток и скрабов с содержанием молочной и фруктовой кислоты. Кроме того, специалист рекомендует после каждого бритья наносить на кожу увлажняющий крем с мочевиной. Вдобавок собеседник издания посоветовал применять средства с ретинолом в составе, поскольку они помогают очищать закупоренные поры, позволяя волоскам расти над кожным покровом.

В заключение Широликар призвала читателей отказаться от эпиляции воском. «Во время процедуры волос резко выдергивается из фолликула, а это действие, в свою очередь, наносит ущерб папиллярной дерме (поверхностный слой, ведущий к эпидермису). После этого клетки кожи начинают восстанавливаться и расти над фолликулярным отверстием, что приводит к вросшим волосам, красным шишкам и инфекциям», — предупредил доктор.

Ранее в августе основательница лайфстайл-сайта The Best Calgary Бьянка Трембли назвала распространенные ошибки при бритье тела. По словам блогерши, не следует удалять растительность на теле без воды и специального средства, а также в самом начале принятия душа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Медведев призвал Европу быстрее запретить выдачу виз россиянам
В WhatsApp появится новая возможность отвечать на звонки
«Человек-паук» спас застрявшего на 15-метровой горке мальчика
Бойцы ЧВК «Вагнер» сбили вертолет ВСУ
В Подмосковье водолаз погладил тигровую акулу и попал на видео
Россияне назвали основные критерии выбора жилья в популярной курортной стране
Врач раскрыл способы избавиться от вросших волос на ногах
Стало известно о выдвижении Байдена на второй срок
В Финляндии списали ходившие в Россию поезда
Раскрыта настоящая причина смерти галактики в семи миллиардах световых лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.