Врач раскрыл способы избавиться от вросших волос на ногах

Дерматолог Широликар посоветовал использовать крем с мочевиной от вросших волос на ногах

Консультант-дерматолог из Индии Манаси Широликар раскрыл способы избавиться от вросших волос на ногах. Соотвествующий материал появился на сайте издания Hindustan Times.

По словам Широликар, вросшие волосы появляются из-за скопления на поверхности кожи ее омертвевших клеток, что приводит к закупорке фолликулов. В результате данного процесса волосы начинают расти под кожей и выглядят визуально как черные шишки. «На самом деле они не вызывают проблем как таковых, но если они воспаляются и становятся красными и бугристыми, напоминающими прыщи с пустулами, то могут привести к инфекции», — рассказала врач.

Чтобы предотвратить проблему, необходимо, в первую очередь, включить в уход за кожей пилинг с помощью специальных перчаток и скрабов с содержанием молочной и фруктовой кислоты. Кроме того, специалист рекомендует после каждого бритья наносить на кожу увлажняющий крем с мочевиной. Вдобавок собеседник издания посоветовал применять средства с ретинолом в составе, поскольку они помогают очищать закупоренные поры, позволяя волоскам расти над кожным покровом.

В заключение Широликар призвала читателей отказаться от эпиляции воском. «Во время процедуры волос резко выдергивается из фолликула, а это действие, в свою очередь, наносит ущерб папиллярной дерме (поверхностный слой, ведущий к эпидермису). После этого клетки кожи начинают восстанавливаться и расти над фолликулярным отверстием, что приводит к вросшим волосам, красным шишкам и инфекциям», — предупредил доктор.

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