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Женщина нашла способ сходить на танцевальный фестиваль с погибшим братом

The Mirror: в Британии женщина пришла на фестиваль с ростовой фигурой погибшего брата

Фото: @ashjaderog

В Великобритании жительница валлийского города Суонси нашла способ сходить на танцевальный фестиваль вместе с погибшим братом. Об этом сообщает The Mirror.

Брат 26-летней Эшли Роджерс по имени Бен погиб за несколько месяцев до крупного фестиваля ESCAPE, на который собирался отправиться вместе с друзьями. Женщина рассказала, что сначала хотела продать его билет, но потом решила пойти на праздник сама, чтобы почтить его память. «А потом я подумала: "Если еду я, то он едет со мной!" Это должен был быть первый фестиваль в его жизни, и он просто не мог не пойти», — пояснила женщина.

Британка нашла компанию, которая изготовила ростовую фигуру с фотографией Бена, и пришла на праздник вместе с ней. Роджерс рассказала, что сначала немного смущалась, когда знакомые видели фигуру и узнавали Бена, но потом начала спокойно объяснять, в чем дело, а когда встретила его друзей, остатки неуверенности улетучились.

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Друзья обрадовались ее идее и захотели сфотографироваться с Беном. Кроме того, по словам британки, фигура привлекла большое внимание девушек, и к концу фестиваля была покрыта губной помадой от множества поцелуев.

«Бен был очень общительным. Ему нравилось ходить на мероприятия и болтать с людьми. Я даже не знала, что у него так много друзей, но многие подходили ко мне, чтобы сфотографироваться. Все было так, как будто я — знаменитость», — отметила женщина и добавила, что даже расплакалась, когда поняла, сколько людей были знакомы с Беном.

Позже некоторые пользователи соцсетей начали писать Роджерс, что подобным образом она проявила неуважение к покойному. При этом британка заявила, что сделала это исключительно в память о брате. Теперь женщина хранит фигуру дома и разговаривает с ней, как если бы Бен был жив.

Ранее сообщалось, что в Великобритании брат и сестра смешали прах умершего отца с пивом и вылили в канализацию, исполнив таким образом последнюю волю родителя. Мужчина попросил сбросить его прах в канализацию около его любимого бара, так как верил, что благодаря этому его дух сможет оставаться рядом с близкими и друзьями, передвигаясь под землей.

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Алиса Дмитриева
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