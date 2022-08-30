Байден обвинил огнестрельное оружие в гибели детей в США

Президент США Байден назвал огнестрельное оружие главной причиной гибели детей в стране

Президент США Джо Байден заявил, что в стране от огнестрельного оружия погибает больше детей, чем полицейских и военных вместе взятых. Его слова приводит РИА Новости.

На выступлении в Пенсильвании Байден назвал огнестрельное оружие главной причиной гибели детей в США. Он подчеркнул, что в стране ежедневно происходит массовая стрельба.

«Оружие — убийца детей номер один в Америке. От оружия погибает больше детей, чем несущих службу полицейских и военных вместе взятых. (...) Дети должны учиться читать в школе, а не прятаться и скрываться», — призвал он.

Американский лидер добавил, что поддерживает продвижение запрета на штурмовые винтовки. По его мнению, вторая поправка к Конституции США, позволяющая владеть оружием, не абсолютна. Байден добавил, что у него есть два дробовика, и призвал ответственно хранить оружие.

Байден напомнил, что после стрельбы в школе в Ювальде детей опознавали по анализу ДНК, поскольку преступник использовал мощную штурмовую винтовку AR-15. «Да что с нами не так?» — возмутился он.

Ранее в США подсчитали количество массовых перестрелок с начала года. По данным Gun Violence Archive, в 2022 году произошло 400 случаев, когда были ранены или убиты более четырех человек.