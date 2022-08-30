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Сестра Эмбер Херд раскритиковала появление Джонни Деппа на MTV VMA

Сестра Эмбер Херд Уитни Энрикес возмутилась появлением Джонни Деппа на премии MTV VMA

Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Сестра американской актрисы Эмбер Херд Уитни Энрикес раскритиковала появление звезды «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппа на премии MTV VMA. Пост на эту тему появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Родственница артистки возмутилась участием Деппа и обратилась к организаторам мероприятия. «MTV, вы отвратительны и безрассудны! Я очень надеюсь, что ни у кого из тех, кто организовал это, нет дочерей», — написала она. К своему посту Энрикес добавила хештег #IStandWithAmberHeard («Я поддерживаю Эмбер Херд»).

29 августа сообщалось, что Депп появился на премии MTV Video Music Awards в виде голограммы астронавта. Он попросил о подработке и сказал, что готов выступать на днях рождения, свадьбах, бар-мицвах и поминках. Перформанс в образе астронавта стал одним из первых публичных появлений Деппа после победы в суде над Херд.

Депп решил судиться с экс-супругой из-за статьи в The Washington Post, в которой она назвала себя жертвой домашнего насилия. Херд выдвинула встречный иск и потребовала 100 миллионов за побои и психологическое насилие в браке. В итоге присяжные, у которых ушло на принятие решения два дня, встали на сторону Деппа. Они единогласно посчитали, что статья, написанная Херд, действительно оказалась клеветнической.

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Марина Погосян
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