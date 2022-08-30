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«Отвратительный» поступок пассажира самолета оскорбил пользователей сети

Пассажир посушил обувь у вентиляции на потолке самолета и был назван «эгоистом» в сети

Фото: @biracial_lizard / Reddit

Пассажир самолета, который решил посушить свою обувь на борту необычным способом, был пристыжен в сети за негигиеничный поступок. Его фото поделился один из пользователей Reddit.

Так, в сети распространился снимок, на котором неизвестный пассажир самолета поднял кроссовок над головами попутчиков и поднес его к вентиляционным отверстиям на потолке. Отмечалось, что таким образом мужчина решил посушить обувь.

Фотография оскорбила пользователей сети. В комментариях поступок мужчины назвали «отвратительным» и «эгоистичным», а также посоветовали автору фото в следующий раз вызвать стюардесс и пожаловаться на поведение пассажира. «Удивительно, как же много глупых людей», «Это ужасно раздражает», «Просто чокнутый», «М-да уж, теперь я видел все», — написали они.

Ранее, в июне, пассажир самолета снял на камеру возмутивший его поступок попутчицы — девушка закинула ноги в ботинках на изголовье впередистоящего кресла. Пользователи сети раскритиковали поведение женщины, назвав его неуважительным.

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Дарья Рыбак
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