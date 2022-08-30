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Российский бизнесмен пострадал в смертельном ДТП на трассе в Подмосковье

В крупном ДТП в Подмосковье пострадал вице-президент «Вымпелкома» Шоржин

Фото: Shutterstock

В крупном ДТП с пятью автомобилями в Подмосковье пострадал исполнительный вице-президент компании «Вымпелком» Валерий Шоржин. Об этом во вторник, 30 августа, пишет «МК».

Автокатастрофа произошла вечером 29 августа на 103-м километре трассы Дмитров — Дубна в Талдомском городском округе. Столкнулись Mitsubishi Pajero, JAC, BMW Х3, Renault Kangoo и грузовая «Газель».

Кроме российского бизнесмена, в ДТП ранения получили еще три человека. Один участник аварии погиб.

17 марта смертельная авария произошла на трассе М-11 под Санкт-Петербургом. Погиб совладелец Stroganoff Group и бывший член совета директоров банка «Россия» Олег Носков.

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Евгения Куликова
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