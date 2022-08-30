Президент Египта выразил готовность способствовать деэскалации в Ираке

Президент Египта Фаттах ас-Сиси выразил готовность способствовать деэскалации в Ираке

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора с президентом Ирака Бархамом Салехом выразил готовность способствовать деэскалации ситуации в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию египетского лидера.

«Президент во время телефонного разговора подчеркнул полную поддержку Египта Ираку в нынешних обстоятельствах, выразив готовность Египта вместе с арабскими братьями внести свой вклад в любые совместные усилия по прекращению эскалации и конфронтации», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи выпустил указ с запретом для сотрудников служб безопасности открывать огонь по протестующим сторонникам ас-Садра.

Демонстрации начались в конце июля после того, как на пост премьер-министра страны выдвинулся Мухаммад ас-Судани, представитель партии «Координационная платформа», представляющей шиитов в парламенте. Сторонники Муктады ас-Садра считают, что именно он должен быть единственным кандидатом на пост от шиитов, поэтому продолжают акции протеста по сей день.