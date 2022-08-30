МИД Франции выступил против запрета на выдачу виз гражданам России

Франция выступила против запрета на выдачу виз гражданам России и призвала разделять тех, кто причастен к конфликту на Украине, и тех, кто не несет за него ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД страны Катрин Колонна.

По словам министра, к числу ответственных относятся только российские власти, а ко второй категории — «обычные российские граждане, представители мира культуры, студенты, журналисты». «Если первые несут ответственность за конфликт, то вторые — нет, и мы должны сохранить с ними связь», — заявила дипломат перед неформальной встречей глав МИД стран Евросоюза в Праге.

Ранее Нидерланды призвали Европейский союз (ЕС) запретить выдачу туристических виз россиянам. По словам главы МИД страны Вопке Хукстры, российские туристы больше не приветствуются в Европе, поэтому им не нужно получать шенгенские визы. При этом он отметил, что запрет не должен касаться других типов виз, например, учебных, для посещения семьи, по беженству или долгосрочного проживания.

В свою очередь глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия приостанавливает соглашение об облегченном визовом режиме с Россией. Кроме того, Бербок предложила европейским странам прекратить выдачу россиянам многолетних виз. Министр добавила, что у государств, которых данный вопрос касается сильнее, должна быть возможность тщательнее проверять, с какими целями используются визы.