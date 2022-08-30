Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Франция выступила против запрета на выдачу виз гражданам России

МИД Франции выступил против запрета на выдачу виз гражданам России

Фото: Torsten Becker / Reuters

Франция выступила против запрета на выдачу виз гражданам России и призвала разделять тех, кто причастен к конфликту на Украине, и тех, кто не несет за него ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД страны Катрин Колонна.

По словам министра, к числу ответственных относятся только российские власти, а ко второй категории — «обычные российские граждане, представители мира культуры, студенты, журналисты». «Если первые несут ответственность за конфликт, то вторые — нет, и мы должны сохранить с ними связь», — заявила дипломат перед неформальной встречей глав МИД стран Евросоюза в Праге.

Материалы по теме:
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов. Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов.Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
6 июня 2022
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022

Ранее Нидерланды призвали Европейский союз (ЕС) запретить выдачу туристических виз россиянам. По словам главы МИД страны Вопке Хукстры, российские туристы больше не приветствуются в Европе, поэтому им не нужно получать шенгенские визы. При этом он отметил, что запрет не должен касаться других типов виз, например, учебных, для посещения семьи, по беженству или долгосрочного проживания.

В свою очередь глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия приостанавливает соглашение об облегченном визовом режиме с Россией. Кроме того, Бербок предложила европейским странам прекратить выдачу россиянам многолетних виз. Министр добавила, что у государств, которых данный вопрос касается сильнее, должна быть возможность тщательнее проверять, с какими целями используются визы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Медведев призвал Европу быстрее запретить выдачу виз россиянам
В США рассказали о заставляющем Россию сильно «нервничать» танке
Эстония собралась полностью отказаться от газа и угля
Пассажиров самолета бросили голодать почти сутки на острове посреди океана
Франция выступила против запрета на выдачу виз гражданам России
Соведущий Малышевой развеял мифы об ОРВИ
Тарасова оправдалась за фото с критиковавшим Тутберидзе журналистом из США
Россиянина обвинили в дискредитации Вооруженных сил России
Бренд одежды обвинили в пропаганде ожирения из-за полной девушки на фото в сети
Президент Латвии отказался комментировать свой призыв изолировать русских
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.