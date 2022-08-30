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Германия приостановит облегченный визовый режим с Россией

Глава МИД ФРГ Бербок: Германия приостанавливает облегченный визовый режим с Россией
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Emil Helms / Ritzau Scanpix / Reuters

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия приостанавливает соглашение об облегченном визовом режиме с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Бербок предложила европейским странам прекратить выдачу россиянам многолетних виз. Министр добавила, что у государств, которых данный вопрос касается сильнее, должна быть возможность тщательнее проверять, с какими целями используются визы.

Ранее в августе глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра выступил за запрет выдачи шенгенских туристических виз россиянам. По мнению министра, российские туристы больше не приветствуются в Европе, поэтому им не нужно получать шенгенские визы. При этом Хукстра заявил, что ограничения не должны касаться других типов виз: учебных, для посещения семьи, по беженству или долгосрочного проживания.

При этом ранее власти Германии и Франции выступили против запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Страны призвали ЕС подумать о разумных способах использования виз как важного рычага влияния. Например, предложили тщательно проверять всех российских граждан, пересекающих границу, на предмет возможной угрозы безопасности.

Ожидается, что главы МИД стран Евросоюза в среду, 31 августа, обсудят возможности изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз гражданам России. Сейчас визовый кодекс ЕС не позволяет прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку.

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Мария Гейн
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