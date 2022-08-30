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Собчак удивилась новому запрету на излюбленном курорте богачей

Собчак сообщила, что туристам на Лазурном берегу запретили пользоваться пляжным душем

Фото: Unsplash

На Лазурном берегу Франции на протяжении месяца не работают публичные души на пляжах из-за нового запрета. Об этом в своем Telegram-канале сообщила российская журналистка и блогерша Ксения Собчак.

Собчак объяснила читателям, что пользоваться пляжным душем на излюбленном курорте богачей запрещено в целях экономии воды из-за сильной засухи.

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Журналистка удивилась, что теперь отдыхающие на Французской Ривьере туристы не могут смыть с себя на пляже соленую воду. «Я такого не помню за всю жизнь», — отметила она.

Ранее сообщалось, что потеря доходов от отсутствия россиян на курортах Лазурного берега обойдется туристической отрасли более чем в 50 миллионов евро.

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Фариза Бацазова
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