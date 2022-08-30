Собчак удивилась новому запрету на излюбленном курорте богачей
Собчак сообщила, что туристам на Лазурном берегу запретили пользоваться пляжным душем
На Лазурном берегу Франции на протяжении месяца не работают публичные души на пляжах из-за нового запрета. Об этом в своем Telegram-канале сообщила российская журналистка и блогерша Ксения Собчак.
Собчак объяснила читателям, что пользоваться пляжным душем на излюбленном курорте богачей запрещено в целях экономии воды из-за сильной засухи.
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Журналистка удивилась, что теперь отдыхающие на Французской Ривьере туристы не могут смыть с себя на пляже соленую воду. «Я такого не помню за всю жизнь», — отметила она.
Ранее сообщалось, что потеря доходов от отсутствия россиян на курортах Лазурного берега обойдется туристической отрасли более чем в 50 миллионов евро.