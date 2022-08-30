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В Евросоюзе раскрыли уровень заполнения газохранилищ

Ассоциация GIE заявила, что уровень заполнения хранилищ ЕС газом в августе превысил 80%

Фото: Patrick Pleul/ Globallookpress.com

Уровень заполнения газохранилищ Европейского союза (ЕС) достиг 80 процентов по состоянию на 29 августа, такие данные раскрыли в Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), передает РИА Новости.

Общий показатель по топливу в ЕС составил 80,17 процента. В 2021-м он находится на уровне приблизительно 67 процентов, в 2019 и 2020 годах — на отметке в 91 процент, 73-76 процентов он достигал в 2017-2018 годах.

Из 27 государств Евросоюза только 18 имеют собственные газохранилища. По информации ассоциации, не все страны достигли показателя в 80 процентов.

О достижении среднего уровня запасов газа в 80 процентов во вторник, 30 августа, также заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Bloomberg со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщил, что Европейскому союзу удалось приблизиться к своей цели по запасам газа на два месяца раньше срока. Страны блока приняли решение заполнить подземные хранилища газа (ПХГ) на 80 процентов к 1 ноября — однако уже к 28 августа уровень заполнения составил 79,94 процента.

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Марина Совина
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