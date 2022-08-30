Глава «Газпрома» обсудил с Молдавией дальнейшие поставки газа

Глава «Газпрома» Миллер обсудил с вице-премьером Молдавии Спыну поставки российского газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе видеоконференции обсудил с вице-премьером Молдавии Андреем Спыну дальнейшие поставки российского газа, передает ТАСС.

«В частности, [обсудили] ход реализации протокола от 29 октября 2021 года по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере. Отдельно была подчеркнута необходимость оплаты молдавской стороной дальнейших поставок российского газа в контрактные сроки и в полном объеме», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что после того как «Газпром» подтвердил грядущую остановку газопровода «Северный поток», акции компании в моменте подскочили примерно на шесть процентов. Ценные бумаги стоили выше 200 рублей, это произошло впервые с начала июля.