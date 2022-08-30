В Роспотребнадзоре предупредили об учащении случаев COVID-19 среди детей

Эпидемиолог Роспотребнадзора Горелов предупредил, что дети стали чаще болеть COVID-19

Академик РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предупредил об учащении случаев заражения COVID-19 среди детей. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист отметил, что болезнь чаще всего протекает бессимптомно или как ОРВИ, при «омикроне» не наблюдается случаев мультивоспалительного синдрома, который до этого встречался достаточно часто.

«У детей заболевание чаще всего протекает под маской респираторной инфекции либо в бессимптомной форме», - пояснил Горелов.

По данным ведомства, в период с 2020 по 2021 год на долю детей приходилось не более 10-11 процентов от всех заболевших коронавирусом, сейчас эта доля составляет 18 процентов.

23 августа Роспотребнадзор сообщил, что превышение средних показателей заболеваемости коронавирусом было зарегистрировано в 23 регионах России. Главный санитарный врач России Анна Попова на оперативном совещании указала на необходимость неукоснительного соблюдения нормативов по охвату населения тестированием на COVID-19.