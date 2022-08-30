Предсказано катастрофическое таяние льдов Гренландии

Nature Climate Change: таяние льдов Гренландии повысит уровень моря на четверть метра

Климатологи предсказали, что таяние ледяного щита Гренландии вызовет катастрофическое повышение уровня моря, которое затронет густонаселенные прибрежные территории, даже при условии прекращения дальнейшего роста глобальных температур. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Climate Change. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые проанализировали данные наблюдений за ледяным щитом Гренландии в последние два десятилетия, чтобы уточнить текущие теоретические модели. Согласно их выводам, независимо от любого будущего загрязнения атмосферы ископаемым топливом Земля в любом случае нагреется до такой степени, что ледяной щит Гренландии потеряет 3,3 процента своего объема, а уровень моря повысится примерно на четверть метра — 27,4 сантиметра. Предполагается, что большая часть ледников растает уже к 2100 году, и текущие смоделированные прогнозы повышения уровня моря недооценивают риски в этом столетии. Тем не менее это является лишь нижней границей климатических изменений, и сценарий ухудшится, если антропогенные выбросы продолжатся.

Верхние области ледяного щита ежегодно увеличивают массу за счет снегопадов, но с 1980-х годов наблюдается «дефицит бюджета» льда, из-за которого щит теряет больше льда, чем получает, в результате таяния поверхности и других процессов. Если высокие уровни таяния ледников, наблюдавшиеся в 2012 году, станут ежегодным явлением, вековое повышение уровня моря может составить около 78 сантиметров. В результате будут затоплены обширные участки низменных береговых линий, а также усилены наводнения и штормовые нагоны.

Ранее Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) заявляла, что ледяной щит Гренландии будет способствовать повышению уровня моря на 18 сантиметров к 2100 году при сценарии с самыми высокими выбросами. Однако новое исследование показывает, что это сильно заниженная оценка.