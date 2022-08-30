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Врач перечислила неожиданные причины выпадения волос

Врач-биохимик Читанава пояснила, что волосы могут выпадать из-за увлечения сладостями

Фото: unsplash

Волосы могут выпадать не только из-за гормональных сбоев или из-за стресса, но даже из-за увлечения сладостями, рассказала врач-биохимик, эксперт в области детской и взрослой нутрициологии Анна Читанава. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила все явные и неожиданные причины потери волос.

Волосы и ногти являются индикатором здоровья человека, пояснила Читанава, так что выпадение волос — распространенная проблема, причиной которой могут быть различные факторы.

Врач обратила внимание, что волосы могут выпадать из-за высокого уровня гормона дигидротестостерона, который повышается из-за злоупотребления сладостями и кофеиносодержащими напитками. Также повышению гормона способствует стресс, добавила Читанава.

Самой безобидной, по мнению врача, причиной потери волос является нехватка нутриентов. Для роста волос, ногтей, а также для хорошего тонуса кожи необходимо достаточное количество белка в организме. Если каждый день есть яйца, мясо или рыбу, проблем с его содержанием в организме не возникнет, подчеркнула она.

Чтобы не было гормонального выпадения волос, не стоит забывать про жиры, необходимые для правильной работы гормонов. Полезные жиры содержатся в растительных маслах, жирной рыбе, сливочном масле

Анна ЧитанаваВрач-биохимик, нутрициолог

Важную роль в здоровье волос играют железо, витамины группы В, цинк, селен. Железо необходимо для роста и деления волосяных фолликул, рассказала Читанава. Так как организм не способен самостоятельно вырабатывать железо, его можно получить только из еды или добавок. Врач дала совет разнообразить рацион красным мясом, мясными субпродуктами — печенью, сердцем, желудками, а также бобовыми — фасолью, нутом, горохом и темным шоколадом с содержанием какао не менее 70 процентов.

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Цинк поддерживает питание волосяных луковиц, синтез кератина волос и нормальную работу сальных желез. Поскольку этот микроэлемент не накапливается в организме, стоит позаботиться о том, чтобы цинкосодержащие продукты входили в ежедневный рацион, обратила внимание собеседница «Ленты.ру». К ним относятся морепродукты, например, устрицы и моллюски, а также красное мясо, чечевица и тыквенные семечки.

Для стимуляции роста волос необходимо принимать основные источники селена: орехи, пшеничные отруби, семена подсолнечника, чеснок, индейку, свинину, мидии, сельдь, яйца, — назвала еще одну группу полезных для волос продуктов Читанава.

«Знаю, что многие лечат выпадение волос различными шампунями, маслами, которые с усердием и регулярностью втирают в кожу головы. Но если не наладить внутренние гормональные процессы, не устранить дефициты микроэлементов, не снизить уровень стресса, все внешние меры будут оказывать кратковременный эффект или и вовсе бездействовать», — резюмировала врач.

Ранее Анна Читанава врач перечислила опасные причины появления целлюлита. По ее словам, спровоцировать его появление могут стресс, малоподвижный образ жизни и другие причины.

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Вера Владзиевская
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