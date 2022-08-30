Предложение отменить налог на прибыль для импортозамещающих компаний оценили

Глава ТПП Катырин призвал государство применить льготы к занимающимся импортозамещением

Государство должно проявить инициативу и применить льготы к тем компаниям, которые занимаются импортозамещением в России, призвал президент и председатель правления Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. В беседе с «Лентой.ру» глава ТПП оценил предложение отменить налог на прибыль для таких компаний.

Преференции

Минпромторг России предложил несколько новых мер поддержки компаний, занимающихся импортозамещением в рамках промышленных кластеров. Среди них — отмена налога на прибыль. Кроме того, ради развития импортозамещения ведомство предлагает снизить ставки страховых взносов до 7,6 процента и разработать систему льготного кредитования.

Я бы сказал даже больше. Думаю, что в этом случае само государство должно проявить инициативы и обратиться с такой настоятельной просьбой к некоторым компаниям, которые могли бы те или иные вещи заместить Сергей Катырин президент ТПП РФ

«Если мы хотим, чтобы импортозамещение двигалось активно и эффективно, чтобы был результат, то нужно создавать преференции для тех, кто этим занимается», — заявил Катырин.

Импортозамещение в России

Президент ТПП отметил, что импортозамещение в России развивается уже не первый год, однако сегодня обстоятельства сильно изменились. «Сейчас нас поставили в такие условия, когда нужно заниматься этим в скоростном режиме», — добавил он.

Также Катырин объяснил, какие факторы влияют на скорость создания импортозамещенного продукта. «Для любого импортозамещения, особенно для сложной продукции, всегда требуются две вещи: деньги и время», — сказал он.

«Раньше была работа в планомерном режиме, и есть достойные результаты и в фармацевтике, и в сельском хозяйстве. Сейчас же скорость импортозамещения нельзя соизмерить со скоростью до начала специальной военной операции. Теперь мы должны заниматься этим более форсированно», — подытожил Катырин.

Чем сложнее технологии производства конечного продукта, тем больше времени и денег необходимо Сергей Катырин президент ТПП РФ

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что экспорт из республики в Россию в июне достиг исторического максимума — страна нарастила поставки до рекордных двух миллиардов долларов в месяц.