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Россиян предупредили о рисках вложений в недвижимость

В FinExpertiza предупредили о рисках инвестиций в недвижимость на фоне стагнации спроса
СюжетНаселение России:

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Инвестиции в недвижимость и золото могут быть рискованными для желающих сохранить свои средства россиян. Об этом предупредил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, планирующим вложить средства в недвижимость не стоит ориентироваться на рост цен, который наблюдается на рынке жилья России последние два года. «Спрос внутри России на недвижимость будет стагнировать на фоне сокращения доходов населения, и желающих продать на вторичном рынке жилье будет больше, чем желающих его купить», — спрогнозировал Микаелян. Инвестиции в иностранную недвижимость также могут быть опасными в связи с особым вниманием к российским покупателям за границей, добавил специалист.

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«На данный момент очевидно, что ни одного абсолютно надежного актива для инвестиций не существует. Во всех ведущих экономиках западного мира отмечается сверхвысокая инфляция и усиливаются кризисные явления», — заявил Микаелян.

Эксперт отметил, что обычно золото является наиболее привлекательным активом для сохранения сбережений в кризис. Однако стоит учитывать, что драгметаллы — долгосрочная инвестиция. «При краткосрочном горизонте планирования инвестиции в золото сопряжены с высокими транзакционными издержками. Кроме того, за последнее время цены на золото демонстрировали разнонаправленную динамику, и никто не может гарантировать, что драгметалл будет намного менее волатильным по сравнению с другими активами», — пояснил Микаелян.

Специалист порекомендовал россиянам диверсифицировать инвестиционный портфель. «Однако при текущей инфляции необходимо понимать, что, держа деньги в евро и долларах либо в активах соответствующих стран, едва ли получится приумножить сбережения — в лучшем случае их можно будет сохранить либо минимизировать инфляционные потери», — уточнил эксперт.

Ранее экс-советник министра экономики Евгений Надоршин предостерег россиян от покупки жилья на вторичном рынке. По словам эксперта, сейчас квартиры переоценены — вкладываться в них невыгодно. При этом специалист ожидает, что на фоне снижения спроса на такие активы и сокращения доходов россиян цены на жилье будут падать.

Нина Ташевская
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