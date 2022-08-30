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Жители Башкирии поучаствуют в «переписи» журавлей

Союз охраны птиц России предложил жителям Башкирии поучаствовать в «переписи» журавлей

Фото: Konstantin Mikhailov / Globallookpress.com

Жители Башкирии смогут поучаствовать в «переписи» серых журавлей. Акция продлится в течение всего сентября, сообщает «Башинформ», во вторник, 30 августа.

Организаторами акции выступили башкирское отделение Союза охраны птиц России и отделение Русского географического общества в Республике Башкортостан. Желающие принять в ней участие должны сообщать орнитологам о местах предотлетных осенних скоплений серых журавлей.

Отмечается, что все участники акции получат дипломы, а те, кто пришлет самые ценные сведения, станут обладателями памятных призов.

Ранее стало известно, что на Гужирных озерах в Ивано-Арахлейском природном парке Забайкалья впервые заметили краснокнижных даурских журавлей.

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Евгений Шульгин
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