Жители Башкирии поучаствуют в «переписи» журавлей

Союз охраны птиц России предложил жителям Башкирии поучаствовать в «переписи» журавлей

Жители Башкирии смогут поучаствовать в «переписи» серых журавлей. Акция продлится в течение всего сентября, сообщает «Башинформ», во вторник, 30 августа.

Организаторами акции выступили башкирское отделение Союза охраны птиц России и отделение Русского географического общества в Республике Башкортостан. Желающие принять в ней участие должны сообщать орнитологам о местах предотлетных осенних скоплений серых журавлей.

Отмечается, что все участники акции получат дипломы, а те, кто пришлет самые ценные сведения, станут обладателями памятных призов.

Ранее стало известно, что на Гужирных озерах в Ивано-Арахлейском природном парке Забайкалья впервые заметили краснокнижных даурских журавлей.