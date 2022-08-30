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Наряд телезвезды на премии MTV VMA нашли на Aliexpress за 4 тысячи рублей

Костюм телезвезды Джастины Валентайн на премии MTV VMA нашли на Aliexpress за 67 долларов
Джастина Валентайн

Джастина Валентайн. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Костюм американской телезвезды Джастины Валентайн, в котором она пришла на премию MTV VMA, представлен на маркетплейсе Aliexpress. Об этом сообщает Super.ru в своем Telegram-канале.

Речь идет об облегающем комбинезоне с принтом в виде сердца на груди и перчатках из разноцветных лоскутов ткани, полностью расшитых стразами. Журналисты издания нашли точно такой же наряд на упомянутой платформе, где его цена составила 67,9 доллара (четыре тысячи рублей).

Отмечается, что ранее 35-летняя Валентайн заявила репортерам, что комплект был изготовлен по ее личному заказу.

Джастина Валентайн — американская телеведущая и рэперша из Нью-Джерси, наиболее известная синглами Candy Land с участием рэпера Фетти Вапа, All The Way и Unbelievable. Она также прославилась как участница импровизированного комедийного шоу Wild 'N Out.

Ранее сообщалось, что американская поп-исполнительница Тейлор Свифт посетила MTV VMA в откровенном образе. 32-летняя певица прошлась по красной ковровой дорожке в прозрачном мини-платье люксового бренда Oscar de la Renta, надетом на голое тело.

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Карина Черных
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