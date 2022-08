Тейлор Свифт посетила премию MTV VMA в прозрачном платье на голое тело

Певица Тейлор Свифт посетила MTV VMA в прозрачном платье Oscar de la Renta на голое тело

Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт посетила музыкальную премию MTV VMA в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует CNN.

32-летняя певица прошлась по красной ковровой дорожке в прозрачном мини-платье люксового бренда Oscar de la Renta, надетом на голое тело. На кадрах видно, что одежда знаменитости украшена множеством кристаллов, на ногах у нее блестящие босоножки на высоком каблуке. Стилисты нанесли на губы Свифт красную помаду и собрали волосы в пучок.

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Известно, что гостья мероприятия стала обладательницей одной из главных наград MTV VMA в номинации «Лучший клип» на песню All Too Well.

Главные награды церемонии также получили The Weeknd (Лучшая R&B-песня), Måneskin (Лучшая песня в жанре альтернативный рок), Nicki Minaj и Lil Baby (Лучший хип-хоп трек), Lisa (Лучшая K-Pop-песня), Anitta (Лучшая латинская музыка), Lil Nas X и Джек Харлоу (Лучшая коллаборация).

Ранее сообщалось, что американский актер Джонни Депп появился на MTV VMA в образе «Лунного человека» — символа премии. Он сказал, что готов выступать на торжествах по случаю дня рождения, свадьбы, бар-мицвы и поминок. Актер пошутил, что появился на мероприятии, так как нуждается в подработке.