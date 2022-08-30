Пловчиха показала откровенное фото с медалями и удивилась пошлым письмам фанатов

Пловчиха Линда Черрути пожаловалась на пошлые письма после публикации фото в бикини

Участница Олимпийских игр, итальянская синхронистка Линда Черрути показала в сети откровенное фото и удивилась «сексистской» реакции со стороны фанатов. Соответствующие публикации появились в ее личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

28-летняя пловчиха разместила кадр, на котором она запечатлена на берегу моря в бикини. Черрути позировала, стоя на голове в шпагате, а на ее ногах были развешаны шесть серебряных и две бронзовые медали, которые она завоевала на чемпионате Европы по водным видам спорта в Риме.

Через несколько дней после публикации поста спортсменка пожаловалась, что получила множество пошлых писем от мужчин, и привела некоторые из них в качестве примера. «Отличные медали, но пространство между четвертой и пятой тоже выглядит неплохо», «Очень хороша... Как в бассейне, так и за его пределами», — писали, в частности, комментаторы на итальянском языке.

В ответном сообщении Черрути подчеркнула, что фотография была задумана как художественная, а она не заслуживает шквала унизительных комментариев, которые сексуализируют ее тело. «Меня действительно шокировали тысячи унизительных сексистских комментариев и вульгарность их авторов. После 20 лет тренировок и лишений я считаю, что вам должно быть стыдно говорить мне такое. Шутки целой толы людей разбивают мне сердце. Неужели ягодицы и ноги — ваша главная тема для обсуждения?» — высказалась она.

В заключение синхронистка заявила, что общество все еще остается маскулинным и отличается от того, в котором она хотела бы родиться и вырастить своих детей.

В июне хорватская спортсменка Ана Маркович, которую в сети прозвали самой сексуальной футболисткой в мире, также раскрыла содержание пошлых писем от фанатов. 22-летняя нападающая рассказала, что столкнулась с нежелательным вниманием со стороны мужчин. В частности, подписчики часто присылают ей сообщения с кадрами эротического содержания. «Один раз парень умолял меня позволить ему почистить мои бутсы после игры — над таким мы смеемся с моими партнерами по команде», — уточнила она.