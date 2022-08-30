Племянник сварил перечный суп из головы тети и попался за его поеданием

Daily Post Nigeria: Иеремия Оде из Нигерии зарубил тетю мачете и сварил из нее суп

В Нигерии арестовали мужчину, который убил собственную тетю и сварил из ее головы перечный суп. Об этом сообщает Daily Post Nigeria.

Согласно данным полиции, 45-летний Иеремия Оде из административного района Оджу явился на ферму, где работала его тетя по имени Присцилла Адога, 19 августа. Мужчина набросился на 65-летнюю родственницу и зарубил ее мачете.

После этого племянник отделил голову женщины от тела и стал варить из нее перечный суп прямо на месте преступления. Родные Адоги забеспокоились, когда она не вернулась домой в обычное время и отправились на ферму. Оде попался за поеданием головы родственницы.

На допросе в полиции каннибал заявил, что не собирался останавливаться на голове и намеревался съесть свою тетю целиком. Он также утверждал, что «подрался с Присциллой на мачете и победил». Известно, что мужчина страдал неким психическим расстройством, однако полицейские посчитали, что его рассказ «слишком нормальный для сумасшедшего» и решили привлечь нигерийца к уголовной ответственности.

В данный момент Оде находится под стражей. Рассмотрение дела отложено до 11 ноября, так как суду понадобились дополнительные консультации с Министерством юстиции штата.

Перечный суп является традиционным блюдом народов Западной Африки, и особенно распространен в Нигерии и Экваториальной Гвинее. Его обычно готовят из мяса, птицы или рыбы с добавлением различных овощей или фруктов. Неизменным обязательным ингредиентом является только острый перец.

Ранее сообщалось, что в США мужчина съел мозг, сердце и легкие бывшей возлюбленной. Полиция задержала американца в доме жертвы.