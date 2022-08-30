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Россиян при въезде в Латвию проверят на угрозу национальной безопасности

В Латвии въезжающих из РФ, Белоруссии и Камеруна будут проверять на угрозу нацбезопасности

Фото: Reuters

Все желающие въехать в Латвию из России, Белоруссии и Камеруна будут подвергаться дополнительным проверкам на границе. Об этом говорится в новых правилах Министерства внутренних дел прибалтийской республики, которые были одобрены правительством страны, сообщает портал Delfi.

Указанные категории иностранцев должны будут проходить дополнительные процедуры, которые позволят службам безопасности Латвии определить, не несет ли въезд данных граждан «угрозу национальной безопасности или общественному порядку».

Отмечается, что ранее дополнительным проверкам при въезде в республику подвергались лишь те россияне, чьим местом жительства или рождения были указаны Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия или Чечня.

Ранее стало известно, что таможня Литвы усилит досмотр в отношении России и Белоруссии из-за санкций Европейского союза (ЕС). Сообщается, что нарушители ограничительных мер будут подлежать дополнительной проверке.

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Георгий Нестеров
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