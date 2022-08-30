Мишустин призвал отказаться от использования валют недружественных стран

Премьер РФ Мишустин призвал повысить долю международных расчетов в рублях

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал повысить долю международных расчетов в рублях и отказаться от использования валют недружественных стран. Об этом он заявил в ходе стратегической сессии по развитию отечественной финансовой системы, текст выступления приводится на сайте правительства.

«Необходимо продолжить повышение доли международных расчетов в рублях, с постепенным отказом от использования валют недружественных стран», — подчеркнул глава российского кабмина.

Мишустин также указал, что среди первоочередных задач — создание стимулов для вложения средств в отечественную экономику и разработка надежных инструментов инвестирования.

Ранее премьер-министр заявил, что России необходима серьезная донастройка финансовой системы в условиях санкций. Он напомнил, что российский президент Владимир Путин ранее обращал особое внимание на необходимость укрепления финансовой самостоятельности и независимости государства.

