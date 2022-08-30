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Эрдоган прокомментировал отказ США продать Турции истребители F-35

Президент Турции Эрдоган заявил о равнодушии Анкары к отказу США продать истребители F-35
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Sputnik / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в комментарии порталу Haberler высказался о решении США, согласно которому Вашингтон не стал продавать Анкаре истребители F-35. Его слова приводит РИА Новости.

Эрдоган прокомментировал отказ США продать Турции F-35 и заявил о равнодушии Анкары к этому действию, а также к реакции Вашингтона на закупку оборонных систем.

«Нас не волнует, что они не дают нам F-35 или реагируют на оборонные системы, которые мы покупаем. Мы способны производить любой продукт, в котором нам отказано», — подчеркнул он.

Ранее Эрдоган рассказал о том, что Греция бросила вызов НАТО. По его словам, страна выступила против Североатлантического альянса, задействовав С-300 при преследовании турецких самолетов. Афины не являются военным партнером Анкары, напомнил президент Турции.

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Марина Совина
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