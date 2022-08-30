Станцию «Владыкино» московского метро открыли для входа и выхода

Дептранс: станция «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии открыта для пассажиров

Станцию «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро открыли для входа и выхода пассажиров. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В опубликованном посте указывается, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется штатно.

Согласно данным канала, станция была на короткий промежуток времени закрыта по требованию полиции. В связи с этим жителей и гостей столицы призвали при планировании поездок пользоваться Московским центральным кольцом (МЦК), а также наземным транспортом.

Ранее москвичам назвали условие ввода масочного режима в метро.