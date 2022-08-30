В Херсонской области назвали ответственного за обстрелы региона

Член администрации Стремоусов назвал Запад ответственным за обстрелы Херсонской области

Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости назвал ответственного за обстрелы региона.

По его словам, к обострению ситуации в направлении Херсонской области Украину подталкивают западные страны. Стремоусов подчеркнул, что президент страны Владимир Зеленский сейчас «загнан в угол», а «нацисты требуют наступления».

Ранее Кирилл Стремоусов заявил, что чем больше украинская сторона обстреливает Херсонскую область, тем больше жителей требуют проведения референдума по присоединению к России. По словам члена администрации, местные жители ненавидят президента Владимира Зеленского и его режим.