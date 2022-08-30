На «Госуслугах» восстановили работу нескольких разделов

На портале «Госуслуги» восстановлена работа раздела по оформлению российского паспорта

На портале «Госуслуги» восстановлена работа разделов для оформления паспортов после того, как ранее в СМИ появились сообщения о сбоях в сервисе.

В настоящий момент на «Госуслугах» функционируют разделы по оформлению как российского, так и заграничного паспортов. Кроме того, на сайте вновь доступна регистрация приглашений на въезд в Россию для иностранцев.

О том, что на «Госуслугах» перестали работать несколько разделов, в пятницу, 26 августа, сообщил ряд СМИ. Как пишет РИА Новости, при попытке воспользоваться услугами по получению паспорта или оформлению приглашения на въезд в страну появлялось уведомление «Сервис МВД не отвечает».

Ранее сообщалось, что в приложении «Госуслуги Авто» стал доступен сервис «Европротокол онлайн», позволяющий оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции. В Минцифры подчеркнули, что эта возможность сокращает среднее время оформления автоаварии почти в два раза.